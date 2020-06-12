Токаев поздравил Путина

Он отметил успехи России.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления с Днем России главе РФ Владимиру Путину, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Эту знаменательную дату в своей новейшей истории Российская Федерация отмечает как сильная и авторитетная держава, вносящая большую лепту в обеспечение международной стабильности и безопасности, противодействие новым вызовам и угрозам, развитие взаимовыгодного и справедливого сотрудничества между членами мирового сообщества. Твердо следуя разработанному Вами стратегическому курсу, Россия успешно приумножает многовековые традиции государственного строительства, последовательно осуществляет модернизацию всех сфер общественной жизни, - значится в телеграмме.

Президент Казахстана также отметил, что приверженность россиян идеалам патриотизма и единства, гордость за свою Родину и стойкая убежденность в светлом будущем служат залогом устойчивого прогресса и благополучия российского государства.

Токаев выразил искреннюю признательность Владимиру Путину за плодотворную работу, направленную на дальнейшее укрепление уз дружбы и союзничества между Казахстаном и Россией.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!