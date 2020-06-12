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Количество бессимптомных носителей КВИ в Казахстане увеличилось на 630

Итого бессимптомных в Казахстане - 3 159

Фото : Управздрав Туркестанской области12 июня 2020, 09:01

За 11 июня в Казахстане выявили бессимптомных больных коронавирусом, передает zakon.kz.

В разрезе регионов:

Акмолинская область - 2,

Актюбинская область - 16,

Алматинская область - 49,

Атырауская область - 119,

Восточно-Казахстанская область - 29,

Жамбылская область - 7,

Западно-Казахстанская область - 19,

Карагандинская область - 125,

Костанайская область - 7,

Мангистауская область - 15,

Павлодарская область - 5,

Северо-Казахстанская область - 23,

г. Алматы - 130,

г. Нур-Султан - 53,

г. Шымкент - 30,

Кызылординская область - 1.

Итого бессимптомных в Казахстане - 3 159.


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