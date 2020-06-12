Количество бессимптомных носителей КВИ в Казахстане увеличилось на 630
Итого бессимптомных в Казахстане - 3 159
Фото : Управздрав Туркестанской области12 июня 2020, 09:01
За 11 июня в Казахстане выявили бессимптомных больных коронавирусом, передает zakon.kz.
В разрезе регионов:
Акмолинская область - 2,
Актюбинская область - 16,
Алматинская область - 49,
Атырауская область - 119,
Восточно-Казахстанская область - 29,
Жамбылская область - 7,
Западно-Казахстанская область - 19,
Карагандинская область - 125,
Костанайская область - 7,
Мангистауская область - 15,
Павлодарская область - 5,
Северо-Казахстанская область - 23,
г. Алматы - 130,
г. Нур-Султан - 53,
г. Шымкент - 30,
Кызылординская область - 1.
Итого бессимптомных в Казахстане - 3 159.
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