Данэлия Тулешова рассказала, чего боялась на America's Got Talent

Казахстанцы активно поддерживают соотечественницу.

13-летняя казахстанка успешно преодолела 1 тур шоу America's Got Talent, стартовавшего 26 мая на телеканале NBC, а 29 мая на Netflix UK. О том, что творилось за кулисами и как удалось справиться с волнением, Данэлия Тулешова рассказала в эксклюзивном интервью корреспонденту zakon.kz.

- Когда приняла решение участвовать в проекте America's Got Talent? Кто вдохновил тебя на это?

- Письмо с приглашением к участию пришло где-то в середине января, и это не требовало больших решений или долгих обдумываний. Как от этого можно отказаться? Мне кажется, участие в America's Got Talent для любого артиста - это огромная возможность роста, потому что, находясь в среде и на площадке с такими профессионалами, у тебя просто нет другого пути, ты будешь расти и совершенствоваться. И этот опыт, и безумный интерес к шоу, конечно же, и стал вдохновением.

- Твое выступление вызвало овации публики. Как удалось собраться, справиться с волнением?

- Если честно, я всегда волнуюсь перед выходом на сцену, неважно, сколько человек в зале, очень хочется, чтоб зритель услышал и прочувствовал ту энергию, что ты хочешь ему отдать. Для меня это очень важно. Но члены жюри, конечно, добавили волнения (смеется): я жутко боялась реакции господина Саймона Коуэлла, для меня это просто невероятный авторитет. Но потом нужно было петь, и я пела, и стало легко и хорошо.

- Удалось ли познакомиться с другими участниками? Правда ли, что все участники за кулисами друг друга поддерживают?

- У меня было очень мало времени на знакомство, если честно. Но я почувствовала сразу, какие это большие таланты и какая удивительная атмосфера за кулисами царит!

- Есть ли там участники из других стран, кроме тебя?

- Да, вы уже можете увидеть их в эфире и на официальном канале шоу на YouTube.

- Как выбирала песню для своего выступления?

- Мне очень нравится вокал певицы Faouzia, и сама композиция - я смогла показать низкий регистр, речитатив, мелизматику, верхний диапазон. И очень рада, что и жюри, и зал поддержали и оценили выступление, это было приятно и волнительно.

- Поддерживают ли тебя казахстанцы, проживающие в США?

- Приходит очень много сообщений и от соотечественников, и от проживающих за рубежом казахстанцев, и просто любителей музыки со всего мира и в директ и в комментарии в Instagram и в YouTube. Я сразу извиняюсь, что не всем могу ответить, особенно после выхода эпизода: мы принимаем сообщения всей командой, но даже это не дает возможности охватить всех, кто хочет выразить поддержку. Спасибо вам огромное от всей души, очень мотивирует такая поддержка. В такие моменты чувствуешь, что ты не одна и сколько чудесных людей вокруг.

- Какой формат шоу America's Got Talent в этом году? Сколько туров, раундов ожидается?

- Это уже 15 сезон и у шоу богатая история и имеет единый формат из года в год. В этом году, возможно, что-то поменяется в связи с пандемией, но мы пока не в курсе. Мы на постоянной связи с продюсерами, все очень позитивно и участникам максимально стараются помочь, чтоб не было каких-то открытых вопросов.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!