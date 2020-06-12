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В Нур-Султане могут ужесточить карантинные меры

Решение будет приниматься по количеству регистрируемых случаев.

Фото : 24.kz12 июня 2020, 13:01

Главный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева рассказала, в каком случае в городе могут ужесточить карантинные меры, передает корреспондент zakon.kz.

В случае увеличения количества больных, как главный санитарный врач города, оценивая эпидемиологическую ситуацию в городе, во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, буду вынуждена принять решение об ужесточении ограничительных и карантинных мероприятий. Ваше халатное отношение к жизни и здоровью окружающих людей не дает нам возможность стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в столице, чтобы вернуться к обычному ритму жизни, - сказала Жанна Пралиева на брифинге в СЦК.

Она обратилась ко всем жителям и гостям столицы с просьбой избегать мест массового скопления людей, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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