Вернутся ли столичные школьники за парты в сентябре
Решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации и уровня заболеваемости в городе.
Фото : azh.kz12 июня 2020, 13:28
Смогут ли столичные школьники вернуться за парты в сентябре, рассказала главный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева, передает корреспондент zakon.kz.
До сентября больше двух месяцев. Если эпидемиологическая ситуация будет стабильна, мы достигнем уровня заболеваемости ниже 2% или не будет вообще регистрации случаев, то, возможно, мы вернемся к прежней жизни - дети смогут пойти в школу, студенты в свои заведения, - ответила Жанна Пралиева.
Отметим, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции последние звонки для 1-10 классов прошли онлайн. Лишь выпускникам удалось вручить аттестаты в торжественной обстановке, но с соблюдением всех санитарных норм.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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