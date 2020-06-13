Я не знаю, как дальше жить -Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП

Актер попросил прощения у близких Сергея Захарова и заявил: "Нет больше никакого Ефремова".

Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом, записал видеообращение после ДТП, где он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном - его водитель, Сергей Захаров, умер.

Ролик, опубликованный на YouTube-канале проекта Ефремова "Гражданин поэт", начинается с надписи "Я не знаю, как дальше жить". В своем обращении актер извинился перед семьей погибшего, выразил готовность помочь деньгами, а также пообещал "не отмазываться" от суда.

Вечером 8 июня Ефремов устроил ДТП на Садовом кольце, в нетрезвом состоянии выехав на полосу встречного движения и столкнувшись с фургоном. Утром 9 июня водитель, курьер Сергей Захаров, умер. С вечера того же дня Ефремов находится под домашним арестом - ему грозит до 12 лет тюрьмы.

После смерти Захарова уголовное дело против Ефремова переквалифицировали с "Нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" на "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения".

В крови Ефремова нашли не только алкоголь, но и кокаин, а также марихуану. Уже после этого в рамках расследования ДТП возбудили второе уголовное дело, за "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".

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