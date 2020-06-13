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Карантин на Тенгизе продлили до 26 июня

Поскольку производственный процесс на Тенгизе не останавливается, заранее будет подготовлен список въезжающих работников.

Фото : neftegaz.ru13 июня 2020, 10:01

Карантин на Тенгизском месторождении продлили до 26 июня, сообщает zakon.kz.

Усилены противоэпидемические мероприятия в части обеспечения выполнения масочного режима, социального дистанцирования, санитарно-дезинфекционного режима на объектах.

По результатам проведенной демобилизации будут предусмотрены мероприятия по рассредоточению персонала.

Поскольку производственный процесс на Тенгизе не останавливается, заранее будет подготовлен список въезжающих работников.

За пять дней до начала вахты они должны сдать тесты и пройти режим самоизоляции. К работе могут быть допущены на шестой день только при отрицательном результате анализов. Такой же алгоритм действий предусмотрен при выезде за пределы Тенгиза: сдача анализа будет проводиться за счет работодателей, плюс пять дней самоизоляции. В случае отрицательного результата работник может выехать с месторождения с обязательным условием провести дома 14 дней в условиях самоизоляции, - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Жылыойского района.

Будет проведена проверка всех работников Тенгизского месторождения посредством ПЦР-тестов на COVID-19. Режим ограничений и блокпосты на въезде и выезде с месторождения сохраняются.


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