Мобильные посты убрали на Капшагайском водохранилище

Базы отдыха должны соблюдать санитарные нормы.

13 июня вышло новое постановление главного государственного санитарного врача области, в котором обозначен ряд мер по усилению карантинных мер на территории Алматинской области, сообщает zakon.kz.

В новом постановлении указано, что ограничительные меры, которые были обозначены ранее, будут продолжать соблюдаться, при этом прописаны требования к работе туристских объектов.

Так, поручено развернуть передвижную автолабораторию на территории СВА с.Акши для проведения ПЦР-анализов у подлежащего контингента среди населения, а также у отдыхающих с клиническими признаками не исключающими COVID-19, а также обеспечить автолабораторию всем необходимым оборудованием, расходными материалами и коммуникациями, для нормального функционирования, - говорится в постановлении.

Также акимы районов и городов, сельских округов, субъекты (объекты) туризма, в том числе дома отдыха (базы, зоны), туристские базы, санаторно-курортные организации должны в свою очередь устанавливать дезинфекционные барьеры и тоннели при въезде на территорию объектов, организовать дезинфекцию автотранспорта после каждого рейса и создать условия для гигиены водителей.

При этом запрещается выезд отдыхающих за пределы территории объектов во время всего пребывания и отдыха. Необходимо обеспечить ежедневный контроль сотрудников и отдыхающих с целью раннего выявления лиц с признаками, не исключающими COVID-19, а на объектах с числом мест более 100 обязательно предусмотреть штат медицинского работника (или по договору), медицинские пункты с изолятором.

Кроме того, будут сняты мобильные посты на автодороге, ведущей к зонам отдыха на побережье Капшагайского водохранилища, и Жетыгенском сельском округе Илийского района.

Стоит отметить, что детские оздоровительные и пришкольные лагеря пока не работают.

На объектах, продолжающих работу, соблюдаются все санитарно-дезинфекционные требования.

Действие этого нового постановления вступило в силу 12 июня 2020 года.

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