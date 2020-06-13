Работа фабрики "Рахат" приостановлена из-за заражений
Протестированы 1 450 сотрудников.
Фото : "Рахат"13 июня 2020, 17:02
Кондитерская фабрика "Рахат" временно прекращает свою работу, передает zakon.kz.
Согласно информации акимата Алматы, у сотрудников предприятия выявлен коронавирус.
Первоначально было выявлено 8 человек, которые не были допущены на рабочее место в связи с фиксацией тепловизором высокой температуры. При этом проведено тестирование 1450 сотрудников. Выявляются преимущественно бессимптомные. В связи с этим сотрудники в соответствии с требованиями постановления Главного государственного санитарного врача РК отправлены на домашний карантин. Администрация фабрики самостоятельно приостановила эксплуатацию до 15 июня, - говорится в сообщении.
Главный госсанврач города Жандарбаек Бекшин призвал соблюдать меры безопасности – это термометрия персонала и посетителей, обеспечение соблюдения социальной дистанции и масочного режима, сменяемости средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), наличия санитайзеров и запаса дезинфицирующих средств, обеспечения вентиляции и проветривания помещений.
Требую неукоснительного соблюдения указанных мер по обеспечению эпидемиологической безопасности персонала и посетителей, — сказал Бекшин, обращаясь к предпринимателям.
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