В ЗКО усиливают карантинные меры
Запрещено проведение банкетов, свадеб, юбилеев, семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий с массовым скоплением людей
С 15 июня в Западно-Казахстанской области усиливаются карантинные меры, передает zakon.kz.
Среди прочих противоэпидимеческих мер, вводятся следующие ограничения:
Запрещено проведение банкетов, свадеб, юбилеев, семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий с массовым скоплением людей.
Общественный транспорт будет действовать в рамках ограниченного режима с 06:00 часов до 21:00 часов с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
Приостановлена деятельность:
- детских дошкольных организаций (разрешить работу только дежурных групп)
- городского парка отдыха, развлекательных объектов
- кинотеатров, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых)
- ночных клубов, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор
- детских оздоровительных и пришкольных лагерей
- оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников,
- религиозных объектов;
Установлен режим работы:
с 9:00 до 16:00:
- медико-социальные учреждения
- кабинеты коррекции
- образовательные центры, кружки, центры детского развития
с 9:00 до 18:00:
- банковские услуги
с 9:00 до 22:00:
- продуктовые магазины
с 10:00 до 16:00:
- рынки
с 10:00 до 18:00:
- ЦОНы
- медицинские центры
- стоматологические клиники
- непродовольственные магазины
- парикмахерские, салоны красоты
с 10:00 до 20:00:
- торговые объекты
с 10:00 до 22:00:
- рестораны, бары, кафе, столовые
- сауны, частные бани, общественные бани
с 12:00 до 20:00:
- фитнес-центры, СПА салоны
С 20 июня 2020 года разрешить работу оздоровительных и санаторных объектов (заполняемость не более 50 % от проектной мощности объекта), за исключением объектов предназначенных для детей.
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