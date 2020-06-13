В ЗКО усиливают карантинные меры

Запрещено проведение банкетов, свадеб, юбилеев, семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий с массовым скоплением людей

С 15 июня в Западно-Казахстанской области усиливаются карантинные меры, передает zakon.kz.

Среди прочих противоэпидимеческих мер, вводятся следующие ограничения:

Запрещено проведение банкетов, свадеб, юбилеев, семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий с массовым скоплением людей.



Общественный транспорт будет действовать в рамках ограниченного режима с 06:00 часов до 21:00 часов с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.



Приостановлена деятельность:

- детских дошкольных организаций (разрешить работу только дежурных групп)

- городского парка отдыха, развлекательных объектов

- кинотеатров, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых)

- ночных клубов, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор

- детских оздоровительных и пришкольных лагерей

- оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников,

- религиозных объектов;



Установлен режим работы:



с 9:00 до 16:00:

- медико-социальные учреждения

- кабинеты коррекции

- образовательные центры, кружки, центры детского развития



с 9:00 до 18:00:

- банковские услуги

с 9:00 до 22:00:

- продуктовые магазины



с 10:00 до 16:00:

- рынки



с 10:00 до 18:00:

- ЦОНы

- медицинские центры

- стоматологические клиники

- непродовольственные магазины

- парикмахерские, салоны красоты



с 10:00 до 20:00:

- торговые объекты



с 10:00 до 22:00:

- рестораны, бары, кафе, столовые

- сауны, частные бани, общественные бани

с 12:00 до 20:00:

- фитнес-центры, СПА салоны

С 20 июня 2020 года разрешить работу оздоровительных и санаторных объектов (заполняемость не более 50 % от проектной мощности объекта), за исключением объектов предназначенных для детей.

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