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В ЗКО усиливают карантинные меры

Запрещено проведение банкетов, свадеб, юбилеев, семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий с массовым скоплением людей

Фото : Нана Иксанова/Courtesey Photo13 июня 2020, 17:51

С 15 июня в Западно-Казахстанской области усиливаются карантинные меры, передает zakon.kz.

Среди прочих противоэпидимеческих мер, вводятся следующие ограничения:

Запрещено проведение банкетов, свадеб, юбилеев, семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Общественный транспорт будет действовать в рамках ограниченного режима с 06:00 часов до 21:00 часов с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Приостановлена деятельность:
- детских дошкольных организаций (разрешить работу только дежурных групп)
- городского парка отдыха, развлекательных объектов
- кинотеатров, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых)
- ночных клубов, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор
- детских оздоровительных и пришкольных лагерей
- оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников,
- религиозных объектов;

Установлен режим работы:

с 9:00 до 16:00:
- медико-социальные учреждения
- кабинеты коррекции
- образовательные центры, кружки, центры детского развития

с 9:00 до 18:00:
- банковские услуги

с 9:00 до 22:00:
- продуктовые магазины

с 10:00 до 16:00:
- рынки

с 10:00 до 18:00:
- ЦОНы
- медицинские центры
- стоматологические клиники
- непродовольственные магазины
- парикмахерские, салоны красоты

с 10:00 до 20:00:
- торговые объекты

с 10:00 до 22:00:
- рестораны, бары, кафе, столовые
- сауны, частные бани, общественные бани

с 12:00 до 20:00:
- фитнес-центры, СПА салоны

С 20 июня 2020 года разрешить работу оздоровительных и санаторных объектов (заполняемость не более 50 % от проектной мощности объекта), за исключением объектов предназначенных для детей.


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