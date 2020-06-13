Люди или звери?

Мы в ответе за тех, кого приручили! Однако это понимают не все люди и, к сожалению, далеко не всегда…

Их поджигают, душат голыми руками. Избивают. За последние недели тема жестокого обращения с животными в Казахстане не на шутку взбудоражила общественность. На слуху сразу несколько леденящих душу историй. Одни неравнодушные выходят на одиночные пикеты с требованием ужесточить законодательство, другие просят приравнять такие преступления к убийствам. О том, чтобы ужесточить наказание за жестокое обращение с животными задумались и в высших эшелонах власти.

Вот недавно произошедший просто дикий случай: Павел Метянин утверждает, что его любимица по кличке Киса погибла от рук соседки. По словам мужчины, та схватила животное на улице и задушила. После женщина бросила тело на растерзание своим собакам. Эти кадры успела запечатлеть камера видеонаблюдения.

Собаки ее разорвали. Эти собаки дикие по своей природе, они просто разорвали ее в клочья. Я был в ужасе, когда это произошло. Вызвали полицию, они просто смотрят и ноль реакции. Мне бы хотелось, чтобы приняли меры к ней, - рассказывает Павел.

Еще одна история в Алматинской области шокировала даже видавших многое волонтеров. В мешке пылает маленький щенок. Его облили бензином и подожгли. Животное умирало в муках. Расправу малолетние преступники сняли на камеру, сопровождая едкими комментариями. Отыскать извергов не составило труда.

Я – Дидар, мы подожгли щенка, мы просим прощения за эту ошибку, - извиняется за свою дикую жестокость одни из подростков.

От покаяний на камеру, больше похожих на животный страх, не легче. Двоих подростков поставили на учет в ювенальной полиции. За них ответ будут держать родители, которым грозит штраф или даже арест на 10 суток.

Какого наказания заслуживают те, для кого издевательства и даже убийство беззащитных животных – обычное дело? Что говорит закон и жители страны? Узнали корреспонденты «Первого канала «Евразия». Смотрите!" в программе «Аналитика» в это воскресенье, 14 июня в 20:00.

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