Повесил на шею шины: Факт истязания женщины взят на контроль правительства в Кыргызстане

Ранее в социальных сетях появилось видео с издевательством мужчины над женой.

Факт семейного насилия, произошедший в Джалал-Абадской области в Кыргызстане, взят на контроль правительства Кыргызстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на knews.kg.

Отметим, что ранее в социальных сетях появилось видео с издевательством мужчины над женой.

На видео видно, что мужчина повесил на шею женщины несколько автомобильных покрышек c камнями и обливает ее водой из ведра. Женщина не сопротивляется и покорно выносит его издевательства, а он просит снимать все это действие на видео. Женский голос за кадром просит его остановиться.

Родственница пострадавшей рассказала, что 51-летний мужчина много лет подвергал ее сестру насилию. А за последние пять лет побои с его стороны только усилились.

История произошла 8 июня в одном из сел Сузакского района. Мужчина, 1969 года рождения, применил насилие в отношении своей жены, 1973 года рождения.

11 июня женщина обратилась в УВД Сузакского района. Факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 75 Кодекса о проступках "Семейное насилие", но позже дело переквалифицировали по статье 144 Уголовного кодекса КР "Истязание". 11 июня, мужчину водворили в ИВС, расследование продолжается.

В понедельник состоится заседание Национального совета по делам женщин и гендерному развитию при правительстве Кыргызской Республики, на котором данный случай семейного насилия будет рассмотрен. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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