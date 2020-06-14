Информация об ограничении въезда и выезда в Алматы – фейк

В акимате Алматы просят жителей не доверять сомнительным источникам.

Распространяемая в социальных сетях информация об ограничении въезда и выезда в Алматы в связи с ужесточением карантина не соответствует действительности, сообщает zakon.kz.

В акимате Алматы предупредили жителей не доверять сомнительным источникам и пользоваться только официальными данными.

Распространяемое в мессенджерах сообщение об ограничении въезда и выезда в Алматы в связи с ужесточением карантина не соответствует действительности. Просим не доверять сомнительным источникам и пользоваться только официальными данными, которые публикуются на сайте акимата Алматы almaty.gov.kz, - говорится в сообщении пресс-службы акимата Алматы.

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