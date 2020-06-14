В результате пожара в Кокшетау три ребенка попали в реанимацию

В управление здравоохранения отметили, что пострадавшие трое детей в крайне тяжелом состоянии.

13 июня в городе Кокшетау произошел пожар в квартире на площади девяти кв.м, пяти этажного жилого дома, сообщает zakon.kz.

С горящей квартиры огнеборцы спасли одного ребенка, двух детей до приезда пожарных спасли соседи. Дети были срочно госпитализированы, по информации врачей состояние детей тяжелое. 35 человек самостоятельно эвакуировались из за сильного задымления.

По предварительной информации трое детей остались дома со старшей сестрой 1999 г.р., родители уехали на похороны. Сестра вышла в магазин за продуктами, именно в это время случился пожар в квартире. Причину пожара устанавливаем. Пожарные на месте возгорания были через три минуты после вызова. Пожар локализован в 22-52 и ликвидирован через четыре минуты. На место пожара выезжали- 20 сотрудников ДЧС, 12 сотрудников управления полиции и скорая помощь, - рассказал и.о начальника ОЧС города Кокшетау Максим Шатковский.

ДЧС Акмолинской области просит родителей не оставляйте детей одних, ведь нередко они становятся заложниками пожара по вине взрослых.

В управление здравоохранения отметили, что пострадавшие трое детей в крайне тяжелом состоянии.

У ребенок 2010 и 2013 года рождения были термические ожоги 3-4 степени, S - от 80 до 90% тела. На утро (14 июня) состояние пациентов терминальное, крайне тяжелое, угрожающее для жизни. Пациенты находятся на аппарате ИВЛ, синдромом ДВС и ожогами не совместимые с жизнью, - рассказали в управлении здравоохранения.

Ребенок 2015 года рождения, сразу после освобождения пожарными, была доставлена попутным транспортом в состоянии клинической смерти в приемный покой МОДБ.

У ребенка было обнаружено отсутствие признаков жизнедеятельности (дыхание, сердцебиение), ожоговые контрактуры, обугливание конечностей. Ожог пламенем более 90%. Всем детям проводились реанимационные мероприятия, - резюмировали в управлении.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!