Елбасы поздравил выпускников и весь преподавательский состав НУ с юбилеем
Назарбаев поздравил выпускников и весь профессорско-преподавательский состав с 10-летним юбилеем Назарбаев Университета.
Фото : the-steppe14 июня 2020, 14:28
Нурсултан Назарбаев поздравил выпускников и весь профессорско-преподавательский состав с 10-летним юбилеем Назарбаев Университета, сообщает zakon.kz.
Первый Президент Казахстана – Елбасы поздравил выпускников и весь профессорско-преподавательский состав с 10-летним юбилеем Назарбаев Университета, - сообщил Айдос Укибай в twitter.
Первый Президент Казахстана – Елбасы поздравил выпускников и весь профессорско-преподавательский состав с 10-летним юбилеем Назарбаев Университета https://t.co/lGJhD18U9x— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) June 14, 2020
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