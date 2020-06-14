Елбасы поздравил выпускников и весь преподавательский состав НУ с юбилеем

Назарбаев поздравил выпускников и весь профессорско-преподавательский состав с 10-летним юбилеем Назарбаев Университета.

Нурсултан Назарбаев поздравил выпускников и весь профессорско-преподавательский состав с 10-летним юбилеем Назарбаев Университета, сообщает zakon.kz.

Первый Президент Казахстана – Елбасы поздравил выпускников и весь профессорско-преподавательский состав с 10-летним юбилеем Назарбаев Университета, - сообщил Айдос Укибай в twitter.

Первый Президент Казахстана – Елбасы поздравил выпускников и весь профессорско-преподавательский состав с 10-летним юбилеем Назарбаев Университета https://t.co/lGJhD18U9x — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) June 14, 2020

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