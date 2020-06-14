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Елбасы поздравил выпускников и весь преподавательский состав НУ с юбилеем

Назарбаев поздравил выпускников и весь профессорско-преподавательский состав с 10-летним юбилеем Назарбаев Университета.

Фото : the-steppe14 июня 2020, 14:28

Нурсултан Назарбаев поздравил выпускников и весь профессорско-преподавательский состав с 10-летним юбилеем Назарбаев Университета, сообщает zakon.kz.

Первый Президент Казахстана – Елбасы поздравил выпускников и весь профессорско-преподавательский состав с 10-летним юбилеем Назарбаев Университета, - сообщил Айдос Укибай в twitter.


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