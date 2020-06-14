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Кокшетау перекроют блокпостами

В областном центре будет ограничена работа торговых объектов.

Фото : depositphotos14 июня 2020, 17:15

Согласно постановлению главгоссанврача Акмолинской области вокруг Кокшетау будет возобновлена работа семи блокпостов, передает zakon.kz.

Также будет граничена работа торговых объектов, реализующих продукты питания и бытовой химии, непродовольственных магазинов, спортивных объектов, предприятий общественного питания, религиозных учреждений.

За последнюю неделю прирост по городу Кокшетау составил более 80%, а это 42 человека. Из них симптомных – 15, бессимптомных – 27.

Сегодня на госпитализации в инфекционном отделении АОПТД находится 49 человек, провизорных стационарах – 63.


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