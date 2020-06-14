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Аскар Мамин находится на самоизоляции

Он также сдал тест на коронавирус.

Фото : Facebook14 июня 2020, 19:53

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин находится на самоизоляции, передает zakon.kz.

В связи с положительным анализом на COVID-19 Е.Биртанова, Премьер - Министр прошел тестирование - результат отрицательный, - сказала глава пресс-службы премьер-министра.

Также он отметила, что Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал Биртанов. Однако "в течение рабочей поездки министр здравоохранения был в респираторной маске".

Сообщается, что премьер продолжает работу по графику в режиме видеоконференцсвязи.


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