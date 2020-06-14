Аскар Мамин находится на самоизоляции
Он также сдал тест на коронавирус.
Фото : Facebook14 июня 2020, 19:53
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин находится на самоизоляции, передает zakon.kz.
В связи с положительным анализом на COVID-19 Е.Биртанова, Премьер - Министр прошел тестирование - результат отрицательный, - сказала глава пресс-службы премьер-министра.
Также он отметила, что Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал Биртанов. Однако "в течение рабочей поездки министр здравоохранения был в респираторной маске".
Сообщается, что премьер продолжает работу по графику в режиме видеоконференцсвязи.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5027499-bd89985c42318daedcb3de9233073181
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...