313 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Казахстане
Всего в стране подтверждено 14 809 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14 июня 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрировано 313 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 2,2 %) среди симптомных носителей, из них:
Северо-Казахстанская область - 15 (15,6%), Восточно-Казахстанская область - 10 (4,0%), Западно-Казахстанская область - 30 (3,2 %), Карагандинская область - 47 (3,2%), Нур-Султан - 77 (2,9%), Туркестанская область - 11 (2,5 %), Актюбинская область - 12 (2,3%), Шымкент - 26 (2,3%), Атырауская область - 23 (1,8%), Жамбылская область - 8 (1,7%), Алматинская область - 8 (1,6%), Кызылординская область - 7 (1,4%), Акмолинская область - 2 (1,0%), Алматы - 31 (1,0%), Костанайская область - 2 (0,9%), Павлодарская область - 3 (0,9 %), Мангистауская область - 1 (0,3%).
Всего в стране подтверждено 14 809 случаев, из них:
в городе Алматы - 3113,
в городе Нур-Султан - 2760,
в Карагандинской области - 1522,
в Атырауской области - 1310,
в городе Шымкент - 1133,
в Западно-Казахстанской области - 967,
в Актюбинской области - 528,
в Алматинской области - 515,
в Кызылординской области - 500,
в Жамбылской области - 491,
в Туркестанской области - 454,
в Мангыстауской области -379,
в Павлодарской области - 349,
в Восточно-Казахстанской области - 262,
в Костанайской области - 220,
в Акмолинской области - 195,
в Северо-Казахстанской области - 111.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!