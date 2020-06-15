490 бессимптомных носителей COVID-19 выявлено за сутки в Казахстане
Всего в стране подтверждено 4 892 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.
В Казахстане за 14 июня 2020 года зарегистрировано 490 носителя без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные носители), сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 490 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, из них:
Акмолинская область - 1, Актюбинская область - 22, Алматинская область - 34, Атырауская область - 54, Восточно-Казахстанская область - 4, Жамбылская область - 21, Западно-Казахстанская область - 25, Кызылординская область - 14, Карагандинская область - 58, Костанайская область - 1, Мангистауская область - 4, Северо-Казахстанская область - 5, Туркестанская область - 14, Алматы - 94, Нур-Султан - 69, Шымкент – 70.
Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 4 892 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19
Акмолинская область – 52,
Актюбинская область - 137,
Алматинская область - 308,
Атырауская область - 485,
Восточно-Казахстанская область - 171,
Жамбылская область - 80,
Западно-Казахстанская область - 295,
Карагандинская область - 769,
Костанайская область - 47,
Кызылординская область - 114,
Мангыстауская область - 170,
Павлодарская область - 46,
Северо-Казахстанская область - 122,
Туркестанская область - 129,
Алматы - 816,
Нур-Султан - 589,
Шымкент - 562.
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