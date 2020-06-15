490 бессимптомных носителей COVID-19 выявлено за сутки в Казахстане

Всего в стране подтверждено 4 892 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.

В Казахстане за 14 июня 2020 года зарегистрировано 490 носителя без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные носители), сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 490 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, из них:

Акмолинская область - 1, Актюбинская область - 22, Алматинская область - 34, Атырауская область - 54, Восточно-Казахстанская область - 4, Жамбылская область - 21, Западно-Казахстанская область - 25, Кызылординская область - 14, Карагандинская область - 58, Костанайская область - 1, Мангистауская область - 4, Северо-Казахстанская область - 5, Туркестанская область - 14, Алматы - 94, Нур-Султан - 69, Шымкент – 70.

Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 4 892 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19

Акмолинская область – 52,

Актюбинская область - 137,

Алматинская область - 308,

Атырауская область - 485,

Восточно-Казахстанская область - 171,

Жамбылская область - 80,

Западно-Казахстанская область - 295,

Карагандинская область - 769,

Костанайская область - 47,

Кызылординская область - 114,

Мангыстауская область - 170,

Павлодарская область - 46,

Северо-Казахстанская область - 122,

Туркестанская область - 129,

Алматы - 816,

Нур-Султан - 589,

Шымкент - 562.

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