В Нур-Султане рекомендуют максимально перейти на дистанционную работу

Несоблюдение и игнорирование саннорм горожанами может сказаться на мгновенной вспышке инфекции, которая может охватить весь город - этого нельзя допустить.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов обратился к горожанам, передает zakon.kz.

Обращение опубликовано в facebook столичного акимата.

С учетом эпидситуации и увеличения количества обращающихся, в городском Оперштабе по противодействию распространения коронавируса рассмотрели ряд вопросов:

Первое. Дополнительно открыли 400 провизорных коек для инфицированных Covid-19. В том числе, на базе стационаров определены отдельные койки для лиц (с подозрением на КВИ) с инфарктом, инсультом, сахарным диабетом.

Ранее для пациентов с пневмонией и ОРВИ были открыты отдельные корпуса, где их дополнительно проверяли на коронавирус - это позволило своевременно выявить инфекцию на ранней стадии.

Второе. После онлайн-встречи с главврачами городских и частных поликлиник, руководителями стационаров, анализ-центров и главным санврачом города было решено перейти на телемедицину для лечения бессимптомных носителей коронавируса. Это значит, что медработники через видеозвонки и другие каналы связи отслеживают здоровье, и консультируют по всем вопросам бессимптомных носителей коронавируса. В случае проявления симптомов пациентов госпитализируют.

Третье. Продолжаем практику по изоляции авиапассажиров, прилетевших из-за рубежа. В гостинице «Рамада Плаза» подготовлены номера, оборудованные под медстационары. Напомню, с 22 марта, когда в городе закрыли въезд и выезд, городским Оперштабом было принято решение проверять всех авиапассажиров - это позволило не допустить в город инфицированных.

Четвертое. Организациям необходимо максимально перевести работников на дистанционный режим работы.

Организации, чья деятельность разрешена, должны усилить контроль за соблюдением жестких санитарно-эпидемиологических норм. Половина инфицированных Covid-19 приходится как раз на коллективные (трудовые) очаги! Совместно с полицейскими, санврачами и волонтерами мобильной группой акимата на ежедневной основе проводятся рейды на соблюдение строгих саннорм - в случае нарушений объекты закрываются.

Пятое. Горожанам необходимо соблюдать строгие саннормы: носить маски (в местах массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях), по мере возможности не посещать места массового скопления людей, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать соцдистанцию.

Стоит воздержаться от походов в гости и семейных торжеств, также не собираться большими группами людей - риски еще не сняты. Соблюдая меры предосторожности, вы обезопасите себя и своих близких. В городе зафиксированы семейные очаги - один человек заразил всех членов семьи: престарелых родителей, детей, супруга.

В целях недопущения распространения инфекции в городе (местах массового скопления людей) на постоянной основе проводим дезинфекционные работы. Кроме того, на территории поликлиник и больниц увеличим количество дезинфицирующих тоннелей и тепловизоров.

По данным врачей, состояние пациентов оценивается, как крайне тяжелое. К сожалению, не все инфицированные добросовестно соблюдают рекомендации медработников, кроме того, занимаются самолечением и несвоевременно обращаются за медпомощью. Ни в коем случае нельзя недооценивать последствия для организма от Covid-19.

Несоблюдение и игнорирование саннорм горожанами может сказаться на мгновенной вспышке инфекции, которая может охватить весь город - этого нельзя допустить. Иначе мы будем вынуждены вернуться к строгому режиму карантина.

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