Врачи обратились к жителям Нур-Султана

Сохраняйте спокойствие.

Врачи Нур-Султана сделали обращение к столичным жителям - они попросили сохранять спокойствие, сообщает zakon.kz.

В управлении здравоохранения Нур-Султана рассказали, что делать при получении положительного результата анализа на КВИ.

Вам необходимо:

- оставаться дома, никуда не выходить;

- позвонить в территориальную поликлинику, участковому врачу и сообщить о результате анализа.

Врач поликлиники в зависимости от наличия или отсутствия симптомов заболевания определит дальнейшую тактику медицинского наблюдения или госпитализации.

При отсутствии клинических признаков заболевания лица с бессимптомным течением остаются дома под дистанционным наблюдением врача территориальной поликлиники.

Соблюдение данного алгоритма необходимо для рационального использования ресурсов медицинских организаций города и своевременного оказания Вам медицинской помощи!

В целях недопущения распространения КВИ, ростом обращений населения за последнюю неделю с клиникой острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и пневмоний дополнительно проведены ряд мероприятий - на базе медицинских организаций города перепрофилированы и развернуты 400 провизорных коек, где проводятся:

1. обследование органов грудной клетки, забор анализа на коронавирусную инфекцию с осмотром врача;

2. при наличии клиники ОРВИ тяжелой степени и пневмонии госпитализируются в провизорный стационар с последующим назначением лечения;

3. при подтверждении КВИ переводятся в инфекционный стационар;

4. лица с легким течением заболевания и отсутствием патологии в легких переводятся на "стационар на дому" в территориальные поликлиники для дальнейшего наблюдения и лечения;

5. в 2-х многопрофильных стационарах города открыты 100 провизорных коек для лиц с заболеваниями (инфаркт, инсульт, сахарный диабет, хирургические заболевания и др.) с подозрением на КВИ;

6. в инфекционном стационаре развернуты койки для госпитализации беременных женщин, при необходимости проводится родоразрешение;

7. плановая госпитализация на консервативное и оперативное лечение в стационарах города приостановлена с 15 июня 2020 года.

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