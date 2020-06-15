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Жестоко избитая в Алматинской области бабушка заявляет, что упала

Эти показания вызывают сомнения у следствия.

Фото : sib.fm15 июня 2020, 12:08

В департаменте полиции Алматинской области прокомментировали информацию об ограблении и избиении жительницы села Жетыген Илийского района, сообщает zakon.kz.

14 июня в ЦРБ Илийского района с множественными телесными повреждениями поступила 79-летняя женщина, проживающая в селе Жетыген. Как отметили в ведомстве, данный факт зарегистрирован, организована проверка.

При опросе бабушка пояснила, что проживает одна, и якобы упала, находясь у себя дома, и получила телесные повреждения в результате падения. Но, эти показания вызывают сомнения у следствия, в связи с чем, проводится детальное изучение обстоятельств дела. Не исключено, что таким образом женщина выгораживает кого-то из близких. Кроме этого, от подачи заявления и прохождения судебно-медицинской экспертизы женщина отказалась, - отметили в пресс-службе.

Все эти доводы в настоящее время устанавливаются, проверка продолжается.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что бабушка проснулась и пока надевала халат ей нанесли удар голове и избили.

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Вчера 13.06 в ночное время, по адресу: Алматинская область, пос.Жетыген, ул.Советская, 109, двое неизвестных, мужчина и женщина через окно вломились в дом. Бабушка проснулась и пока одевала халат ей нанесли удар голове и избили. Грабители украли из дома денежные средства. После избиения грабители подумали, что бабушка умерла от нанесённых ударов и вывезли ее в поселок Нура. В этом же поселке проезжавшая мимо скорая заметила и отвезла в больницу бабушку. Сейчас бабушка находится в отделении травматологии в больнице ГРЭС.

Публикация от Актуальные новости KZ???????? (@novosti.kz_) 14 Июн 2020 в 9:49 PDT

Грабители украли из дома денежные средства. После избиения грабители подумали, что бабушка умерла от нанесенных ударов и вывезли ее в поселок Нура. Проезжавшая мимо скорая заметила и отвезла в больницу бабушку. Сейчас бабушка находится в отделении травматологии в больнице ГРЭС, - говорится в сообщении.


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