Жестоко избитая в Алматинской области бабушка заявляет, что упала

Эти показания вызывают сомнения у следствия.

В департаменте полиции Алматинской области прокомментировали информацию об ограблении и избиении жительницы села Жетыген Илийского района, сообщает zakon.kz.

14 июня в ЦРБ Илийского района с множественными телесными повреждениями поступила 79-летняя женщина, проживающая в селе Жетыген. Как отметили в ведомстве, данный факт зарегистрирован, организована проверка.

При опросе бабушка пояснила, что проживает одна, и якобы упала, находясь у себя дома, и получила телесные повреждения в результате падения. Но, эти показания вызывают сомнения у следствия, в связи с чем, проводится детальное изучение обстоятельств дела. Не исключено, что таким образом женщина выгораживает кого-то из близких. Кроме этого, от подачи заявления и прохождения судебно-медицинской экспертизы женщина отказалась, - отметили в пресс-службе.

Все эти доводы в настоящее время устанавливаются, проверка продолжается.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что бабушка проснулась и пока надевала халат ей нанесли удар голове и избили.

Грабители украли из дома денежные средства. После избиения грабители подумали, что бабушка умерла от нанесенных ударов и вывезли ее в поселок Нура. Проезжавшая мимо скорая заметила и отвезла в больницу бабушку. Сейчас бабушка находится в отделении травматологии в больнице ГРЭС, - говорится в сообщении.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!