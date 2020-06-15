Где и когда смотреть солнечное затмение 21 июня в Казахстане

Оно будет видно на всей территории страны.

Днем 21 июня, уже в это воскресенье, казахстанцы смогут увидеть частичное солнечное затмение. Корреспондент zakon.kz выяснил, в каких городах нашей страны и во сколько будет видно это астрономическое явление.

Максимальная фаза затмения 21 июня 2020 года в мире составит 99% и будет наблюдаться на севере Индии в штате Уттаракханд, а максимальная длительность полной фазы — всего 38 секунд (ширина "кольца" будет незначительной).

Луна "впишется в солнышко", кольцо Солнца будет выглядывать из-за диска Луны. Это бывает очень редко, потому что именно летом Солнце далеко от Земли, поэтому диаметр Солнца должен быть маленький, и Луна по идее должна полностью закрыть солнечный диск, от чего и самые длинные солнечные затмения бывают именно летом. Но в этот раз Луна тоже будет далеко от Земли, поэтому жители нашей планеты и увидят именно кольцевое затмемние, то есть, солнце закроется на 99%, - рассказала заведующая лабораторией физики звезд и туманностей Астрофизического Института имени Фесенкова (АФИФ) Любовь Шестакова.

На всей территории Казахстана данное затмение 21 июня 2020 года будет видно как частичное. В Институте астрофизики имени Фесенкова сделали расчеты и любезно поделились их результатами с нами.

В Алматы Луна закроет Солнце на 60% в момент максимальной фазы. Начало затмения в 11:16 по времени столицы Казахстана, максимальная фаза в 12:40, оно будет очень хорошо видно, так как Солнце будет достаточно высоко, 70 градусов. Завершение затмения в 14:05, - сказала Любовь Шестакова

Именно алматинцы увидят наиболее "сильное" затмение. В других регионах страны максимальная фаза будет меньше.

К примеру, в Актобе максимальная фаза затмения 28,5%, ее будет видно в этом городе в 12:15 по времени Нур-Султана. На севере Казахстана максимальная фаза - порядка 30%, в том числе в Нур-Султане. В нашей столице увидеть максимальную фазу можно будет в 12:30. Это тоже заметно, - отметила Шестакова.

Чтобы посмотреть затмение без вреда для здоровья, нужно заранее приготовить очень темные стекла (закопченные свечой), специальные очки или маска для сварки, темную часть рентгеновского снимка, солнцезащитные очки и простые цветные стекла не подойдут. Необходимо, чтобы через эти стекла был виден только солнечный диск, примерно вот так:

Добавим, что полную фазу (99%) этого кольцеобразного затмения увидят в Африке на территориях Республики Конго, Демократической Республики Конго, ЦАР, Южного и Северного Судана, Эфиопии, Эритреи, в Азии на территориях Йемена, Саудовской Аравии, Омана, Пакистана и на севере Индии. В районе Индии направление затмения изменится на восточное. Вблизи границы Индии и Китая наступит наибольшая фаза затмения. Далее полоса кольцеобразной фазы пройдёт через Китай в акваторию Тихого океана, где и завершится кольцеобразная фаза.

Альберт Ахметов

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