"У меня нашли коронавирус": Кого госпитализируют, а кого нет

В Алматы разъяснили правила госпитализации заболевших COVID-19 и бессимптомных носителей.

Руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров в ходе онлайн-брифинга рассказал об алгоритме госпитализации и наблюдения пациентов, у которых подтверждены случаи заражения коронавирусом, передает zakon.kz.

По его словам, при получении положительного результата и при отсутствии симптомов необходимо позвонить в поликлинику по месту прикрепления, не выходя из дома или в Сall- центр по номеру 3000-103.

Наблюдение в амбулаторных условиях будет проводится мобильной бригадой ПМСП согласно алгоритму:

- ежедневный двухкратный обзвон;

- оценка общего состояния, температуры, выяснение жалоб (кашель, затрудненное дыхание, слабость, потливость, диарея, сыпь, миалгии и др.), сатурация (при возможности);

- видео консультация по необходимости, но не реже 1 раза в 3 дня.

Медицинское наблюдение лиц с бессимптомной формой заболевания снимается после однократного отрицательного результата ПЦР мазка из носоглотки взятого на 10-й день изоляции, либо на 14-й день без ПЦР- обследования. При развитии клинических симптомов (повышение Т тела, кашель, затрудненное дыхание, одышка) в период наблюдения пациент направляется в инфекционный стационар. Кроме этого, при принятии решения о госпитализации пациентов учитываются наличие хронических заболевания, возраст пациента. Т.е. в каждом случаи должен быть индивидуальный подход, - заявил Надыров.

Глава Управления напомнил, что люди, у которых выявлен COVID-19, проживающие в общежитии, многонаселенной квартире или с лицами старше 65 лет/входящими в группу риска, тоже должны быть госпитализированы.

Еще раз хочу акцентировать внимание на алгоритме госпитализации. Если у вас есть положительный результат теста, но нет симптомов, НЕ нужно вызывать скорую помощь. Вам необходимо обращаться по телефону в поликлинику либо в Сall- центр по номеру 300-01-03. Вопрос о вашей госпитализации будет решаться на уровне поликлиники. Пользуясь случаем хочу еще раз обратиться к населению с призывом сохранять так называемый личный карантин и не пренебрегать рекомендациями специалистов, - заключил Надыров.

Альберт Ахметов

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