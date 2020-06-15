Недобросовестные выпускники не смогут пересдать ЕНТ

Результаты нарушителей правил тестирования будут аннулировать.

Нарушителям правил сдачи Единого национального тестирования запретят пересдавать экзамен. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования МОН Казахстана Дидар Смагулов, передает корреспондент zakon.kz.

Если тестируемый подойдет к металлоискателю с запрещенным предметом, то его результат будет аннулирован, он не будет допущен, и в этом году тест пересдать уже не сможет. Перед тем, как он подойдет, попросим его ознакомиться с правилами. Затем он распишется в соответствующем документе, что он чувствует себя хорошо, правила тестирования знает и запрещенных предметов с собой не имеет, - сообщил Дидар Смагулов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом, в январе, во время пробных тестирований, количество таких нарушителей сократилось с 60% до 5%.

Мы имеем право до 25 августа текущего года перепроверять видео. То есть, если в ходе анализа видеоматериалов будет выявлено использование запрещенных предметов или иное нарушение правил, то это тоже приведет к аннулированию результатов. Если на тот момент был присужден грант, то этот человек гранта лишится, и он будет присужден человеку, который сдавал ЕНТ честно, - подчеркнул глава центра тестирования.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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