Еще 4 случая с летальным исходом от КВИ зарегистрировано в Казахстане

Итого по Казахстану 81 летальный случай.

Четыре случая с летальным исходом от КВИ, сообщает zakon.kz.



▫️ город Алматы - мужчина 1964 года рождения и женщина 1971 года рождения,

▫️ Актюбинская область - пациент 1955 года рождения,

▫️ Павлодарская область - женщина 1954 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 81 летальный случай.

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