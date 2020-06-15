Еще 4 случая с летальным исходом от КВИ зарегистрировано в Казахстане
Итого по Казахстану 81 летальный случай.
Фото : liter15 июня 2020, 21:58
Четыре случая с летальным исходом от КВИ, сообщает zakon.kz.
▫️ город Алматы - мужчина 1964 года рождения и женщина 1971 года рождения,
▫️ Актюбинская область - пациент 1955 года рождения,
▫️ Павлодарская область - женщина 1954 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 81 летальный случай.
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