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Девушку спасли от насильника в Актобе

Спаситель оказался случайным свидетелем происшествия.

Фото : pixabay.com16 июня 2020, 09:50

Военнослужащий воинской части 6655 Регионального командования “Батыс” Национальной гвардии РК ефрейтор Андрей Петров спас девушку от насильника, передает zakon.kz.

Гвардеец, случайно ставший свидетелем преступления, задержал злоумышленника и удерживал его до прибытия полицейских.

Инцидент произошел в ночь на 15 июня около 3 часов ночи. Андрей вышел на балкон, когда вдруг услышал женские призывы о помощи. Не сомневаясь ни минуты, он забежал домой, чтобы надеть кроссовки, и выбежал на крики.

В кустах, около дома он увидел мужчину, совершающего насильственные действия сексуального характера в отношении девушки. Подбежав, к нему скинул мужчину в сторону и с помощью приемов рукопашного боя, сделал загиб за спину. Далее сражу же, позвонил на 102, вызвал наряд сотрудников полиции. До прибытия полицейских удерживал задержанного на земле, который пытался оказать сопротивление и скрыться с места преступления.

Я искренне верю, что в случае необходимости любой поступит так же, как и я. Это не подвиг. Это дело чести любого человека – помочь ближнему. Не оставайтесь безразличны, не проходите мимо, – сказал Андрей Петров.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование. Пострадавшая написала заявление в полицию, перед этим поблагодарила гвардейца за свое спасение.

Мужественный поступок был по достоинству оценен командованием воинской части 6655. Командир воинской части 6655 Мирас Турдалин в торжественной обстановке вручил грамоту и ценный подарок ефрейтору за проявленную бдительность, решительные действия и активную гражданскую позицию. Стоит отметить, что Андрей, уроженец города Эмба, служит в войсках Национальной гвардии с 2017 года. Сейчас большую часть своего времени отдает службе.


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