Девушку спасли от насильника в Актобе

Спаситель оказался случайным свидетелем происшествия.

Военнослужащий воинской части 6655 Регионального командования “Батыс” Национальной гвардии РК ефрейтор Андрей Петров спас девушку от насильника, передает zakon.kz.

Гвардеец, случайно ставший свидетелем преступления, задержал злоумышленника и удерживал его до прибытия полицейских.

Инцидент произошел в ночь на 15 июня около 3 часов ночи. Андрей вышел на балкон, когда вдруг услышал женские призывы о помощи. Не сомневаясь ни минуты, он забежал домой, чтобы надеть кроссовки, и выбежал на крики.

В кустах, около дома он увидел мужчину, совершающего насильственные действия сексуального характера в отношении девушки. Подбежав, к нему скинул мужчину в сторону и с помощью приемов рукопашного боя, сделал загиб за спину. Далее сражу же, позвонил на 102, вызвал наряд сотрудников полиции. До прибытия полицейских удерживал задержанного на земле, который пытался оказать сопротивление и скрыться с места преступления.

Я искренне верю, что в случае необходимости любой поступит так же, как и я. Это не подвиг. Это дело чести любого человека – помочь ближнему. Не оставайтесь безразличны, не проходите мимо, – сказал Андрей Петров.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование. Пострадавшая написала заявление в полицию, перед этим поблагодарила гвардейца за свое спасение.

Мужественный поступок был по достоинству оценен командованием воинской части 6655. Командир воинской части 6655 Мирас Турдалин в торжественной обстановке вручил грамоту и ценный подарок ефрейтору за проявленную бдительность, решительные действия и активную гражданскую позицию. Стоит отметить, что Андрей, уроженец города Эмба, служит в войсках Национальной гвардии с 2017 года. Сейчас большую часть своего времени отдает службе.

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