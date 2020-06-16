Состояние министра Биртанова средней степени тяжести - Минздрав
Ему диагностировали пневмонию.
Фото : zakon.kz16 июня 2020, 10:07
Врачи оценивают состояние министра здравоохранения Елжана Биртанова как средней степени тяжести. Ему диагностировали пневмонию, передает zakon.kz.
Елжан Амантаевич с диагнозом коронавирусная инфекция, пневмония проходит стационарное лечение. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Лечение проходит согласно клиническому протоколу. Он хорошо переносит противовирусную терапию, - сообщил официальный представитель Минздрава Диас Ахметшарип.
Находясь в стационаре, министр удаленно координирует работу штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Мы ждем, что в скором времени он выздоровеет и приступит к своим прямым обязанностям, - добавил Ахметшарип.
Айтурган Азимжанова
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