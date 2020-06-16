Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Состояние министра Биртанова средней степени тяжести - Минздрав

Ему диагностировали пневмонию.

Фото : zakon.kz16 июня 2020, 10:07

Врачи оценивают состояние министра здравоохранения Елжана Биртанова как средней степени тяжести. Ему диагностировали пневмонию, передает zakon.kz.

Елжан Амантаевич с диагнозом коронавирусная инфекция, пневмония проходит стационарное лечение. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Лечение проходит согласно клиническому протоколу. Он хорошо переносит противовирусную терапию, - сообщил официальный представитель Минздрава Диас Ахметшарип.

Находясь в стационаре, министр удаленно координирует работу штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Мы ждем, что в скором времени он выздоровеет и приступит к своим прямым обязанностям, - добавил Ахметшарип.

Айтурган Азимжанова


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты