Состояние министра Биртанова средней степени тяжести - Минздрав

Ему диагностировали пневмонию.

Врачи оценивают состояние министра здравоохранения Елжана Биртанова как средней степени тяжести. Ему диагностировали пневмонию, передает zakon.kz.

Елжан Амантаевич с диагнозом коронавирусная инфекция, пневмония проходит стационарное лечение. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Лечение проходит согласно клиническому протоколу. Он хорошо переносит противовирусную терапию, - сообщил официальный представитель Минздрава Диас Ахметшарип.

Находясь в стационаре, министр удаленно координирует работу штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Мы ждем, что в скором времени он выздоровеет и приступит к своим прямым обязанностям, - добавил Ахметшарип.

Айтурган Азимжанова

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!