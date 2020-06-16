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Замакима Павлодарской области заразился коронавирусом

Его госпитализировали.

Фото : pavlodarnews.kz16 июня 2020, 11:19

Заместитель акима Павлодарской области Асхат Оралов госпитализирован с диагнозом коронавирус, передает zakon.kz.

В пресс-службе акимата Павлодарской области сообщили, что Асхат Оралов сдал тест на коронавирус из-за того, что у него повысилась температура. Тест дал положительный результат.

Круг контактных лиц определен, ведется эпидемиологическое расследование.

Все работники областного акимата прошли тестирование на КВИ. О результатах будет сообщено дополнительно.

Аким области Абылкаир Скаков продолжает работать согласно графику посредством видеоконференцсвязи. Все личные приемы и встречи отменены.


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