Доллар немного подешевел, рубль стоит на месте

Валюта США стоит на 1,33 тенге меньше, чем накануне вечером.

По итогам утренних торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 403,8 тенге (-1,33), российский рубль остался практически на прежних значениях – 5, 79 тенге, сообщает zakon.kz.

По данным Kurs.kz, в обменных пунктах Нур-Султана доллар в среднем продают за 405, 5 тенге, а покупают за 404,5 тенге. Российский рубль продают в среднем за 5,85 тенге, покупают за 5,8 тенге.

В Алматы доллар продают в среднем за 406 тенге, а покупают за 404 тенге. Российский рубль продают в среднем по 5,88, а покупают за 5,81 тенге.

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