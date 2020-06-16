Доллар немного подешевел, рубль стоит на месте
Валюта США стоит на 1,33 тенге меньше, чем накануне вечером.
Фото : aif.ru16 июня 2020, 12:09
По итогам утренних торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 403,8 тенге (-1,33), российский рубль остался практически на прежних значениях – 5, 79 тенге, сообщает zakon.kz.
По данным Kurs.kz, в обменных пунктах Нур-Султана доллар в среднем продают за 405, 5 тенге, а покупают за 404,5 тенге. Российский рубль продают в среднем за 5,85 тенге, покупают за 5,8 тенге.
В Алматы доллар продают в среднем за 406 тенге, а покупают за 404 тенге. Российский рубль продают в среднем по 5,88, а покупают за 5,81 тенге.
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