Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Доллар немного подешевел, рубль стоит на месте

Валюта США стоит на 1,33 тенге меньше, чем накануне вечером.

Фото : aif.ru16 июня 2020, 12:09

По итогам утренних торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 403,8 тенге (-1,33), российский рубль остался практически на прежних значениях – 5, 79 тенге, сообщает zakon.kz.

По данным Kurs.kz, в обменных пунктах Нур-Султана доллар в среднем продают за 405, 5 тенге, а покупают за 404,5 тенге. Российский рубль продают в среднем за 5,85 тенге, покупают за 5,8 тенге.

В Алматы доллар продают в среднем за 406 тенге, а покупают за 404 тенге. Российский рубль продают в среднем по 5,88, а покупают за 5,81 тенге.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты