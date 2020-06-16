Двое младенцев заболели коронавирусом в Алматинской области

Контактные с зараженными выявлены и взяты на карантин.

По состоянию на 15 июня в Алматинской области зарегистрированы 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами, сообщает zakon.kz.

5 случаев заражения зарегистрированы в городе Талдыкорган, 2- в Талгарском, и по одному случаю в Алакольском, Ескельдинском, Карасайском, Аксуском районах и в городе Текели.

Из них трое - дети, один 2015 года рождения и двое 2020 года рождения, три женщины 1962, 1962, 1953 года рождения и мужчины 1989, 1961, 1969, 1983, 1958, 1998 года рождения. У пациентов наблюдалось повышенная температура до 38,5С, недомогание, слабость, боль в горле и в суставах. Все зараженные тестированы по эпидемиологическим показаниям и переведены в инфекционное отделение с диагнозом ОРВИ и пневмония, - сообщили в МВК по нераспространению COVID-19.

Контактные с зараженными выявлены и взяты на карантин. Эпидемиологическое расследование продолжается.

По состоянию на 15 июня в Алматинской области выявлено 527 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 345 из них выздоровели.

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