Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Медицинские перчатки на 68 млн тенге пытались вывезти из Казахстана 

КНБ задержал крупную партия.

Фото : КНБ РК.16 июня 2020, 17:15

Пограничники предотвратили незаконный вывоз средств индивидуальной защиты, сообщает zakon.kz.

15 июня 2020 года казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Жана жол" (Северо-Казахстанская область) предотвращен незаконный вывоз крупной партии медицинских перчаток на общую сумму более 68 млн тенге, - сообщили в КНБ РК.

В настоящее время территориальные подразделения Пограничной службы ориентированы на усиление контроля в пунктах пропуска по недопущению незаконного вывоза с территории Казахстана данной категории товаров.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты