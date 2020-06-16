Медицинские перчатки на 68 млн тенге пытались вывезти из Казахстана 

КНБ задержал крупную партия.

Пограничники предотвратили незаконный вывоз средств индивидуальной защиты, сообщает zakon.kz.

15 июня 2020 года казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Жана жол" (Северо-Казахстанская область) предотвращен незаконный вывоз крупной партии медицинских перчаток на общую сумму более 68 млн тенге, - сообщили в КНБ РК.

В настоящее время территориальные подразделения Пограничной службы ориентированы на усиление контроля в пунктах пропуска по недопущению незаконного вывоза с территории Казахстана данной категории товаров.

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