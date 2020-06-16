Как в Казахстане будут проверять прибывающих из-за рубежа авиапассажиров
К пассажирам будут применяться ограничительные меры в зависимости от страны вылета.
Фото : Pixabay16 июня 2020, 18:24
Временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Казахстана - вице-министр Лязат Актаева рассказала, как будут проверять авиапассажиров, прибывающих из-за рубежа, передает корреспондент zakon.kz.
Она отметила, что к пассажирам будут применяться ограничительные меры в зависимости от страны вылета.
Прибывающие из страны первой категории - это Китай, Южная Корея, Япония, Грузия, Таиланд, в аэропорту будут заполнять анкету, проходить термометрию и далее отбывать по месту цели. Прибывающие из второй категории - Турции, в аэропорту также будут заполнять анкеты, проходить термометрию. Но для данной категории необходима справка о прохождении теста на коронавирусную инфекцию. Ели есть справка, срок получения которой не более суток на момент пересечения границы, человек сможет передвигаться без ограничений. Если справки нет, то по месту проживания, в течение двух суток, он должен пройти лабораторное обследование на КВИ, - сообщила Лазят Актаева во время онлайн-конференции на Facebook.
Ограничения для граждан, прибывающих в Казахстан нерегулярными международными авиарейсами схожи со второго группой. Также нужно будет заполнить анкету, пройти термометрию и предоставить справку об отрицательном тесте на COVID-19.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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