Кто такие бессимптомные и можно ли от них заразится рассказала Лязат Актаева

Для тех, кто проживает вместе с бессимптомными носителями COVID-19 и больными с легкой формой существует ряд рекомендаций.

Вице-министр здравоохранения Казахстана Лязат Актаева в прямом эфире на странице в социальной сети Фэйсбук рассказала, как лечат бессимптомных и чем они отличаются от других носителей вируса COVID-19, сообщает корреспондент zakon.kz.

Бессимптомное вирусоносительство – это когда у пациента в течение 14 дней нет клинических проявлений, нет жалоб на ухудшение самочувствия. То есть через 14 дней, можно констатировать, что пациент является бессимптомным. Ранее, не зависимо от клинических проявлений мы госпитализировали людей в стационары. На данный момент пациенты с бессимптомным проявлением находятся на амбулаторном наблюдении. Оно осуществляется под контролем врача первичной медико-санитарной помощи, и пациент подлежит изоляции в домашних условиях. Если жалоб нет на головную боль, кашель, затрудненность дыхание, слабость, потливость, жидкий стул, сыпь, мышечные боли. Раз в три дня врач должен проводить видео-консультацию, при необходимости чаще, - сообщила она.

Но если у пациента в течение двух недель все-таки появились симптомы его направляют в инфекционный стационар. Если же, симптомов не было, то по прошествии 14 дней, без прохождения ПЦР-тестов человек считается здоровым, а значит, может возвращаться к своей привычной жизни. Или же, на десятый день, пациент может сдать тест ПЦР, и в случае отрицательного результата, выйти в свет раньше. Однако, если результат будет положительным, человек остается дома до истечении 14 дней.

К слову, на дому лечатся не только бессимптомные. Пациентов с легкой формой COVID-19 также отправляют домой. Их лечение дистанционно контролирует врач.

Легка форма – это отсутствие затрудненного дыхания, то есть отсутствует одышка. Частота дыхательных движений должна быть меньше 24 в одну минуту. Температура либо нормальная либо не выше 38 градусов. При этом могут наблюдаться легкие катаральные явления – покраснения горла, першение, заложенность носа, кашель и пульс не более 80 ударов в минуту. Эти критерии может измерить себе дома каждый пациент, - рассказала Актаева.

Но если у вас учащенное дыхание, одышка даже в состоянии покоя, головная боль, недомогание, потливость, мышечные боли, аппетит снижается, тошнота, рвота, жидкий стул, сыпь, то это говорит об утяжелении состояния. А значит, что вам уже нельзя находиться дома.

Для тех, кто проживает вместе с бессимптомными носителями COVID-19 и больными с легкой формой существует ряд рекомендаций.

Они являются источником инфекции. Есть рекомендации для членов семьи, у кого один из домочадцев находится на изоляции на дому. Во-первых, членов семьи не должны посещать посторонние, и при входе в комнату, где находится пациент необходимо носить медицинскую маску. Члены семьи должны измерять температуру не менее двух раз в день, проводить влажную уборку, мыть руки с мылом. У каждого члена семьи должна быть отдельная посуда, обязательно отдельные средства личной гигиены, - заключила Актаева.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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