Осужденному экс-акиму Бергею Рыскалиеву вернут конфискованное имущество

Суд над Рыскалиевым и его сообщниками начался в октябре 2018 года.

В Верховном суде сегодня удовлетворили иск генпрокурора по делу экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева, осужденного к 17 годам лишения свободы за растрату и присвоение государственного имущества. Генпрокурор просил вернуть часть конфискованного имущества экс-акима, поскольку они были честно нажиты, передает zakon.kz.

Подтверждаем, что Верховный суд рассмотрел и удовлетворил кассационный протест Генеральной прокуратуры, - сообщили zakon.kz в пресс-службе Верховного суда.

В январе 2019 года экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Его имущество конфисковали и запретили шесть лет работать на госслужбе.

Его брата Аманжана Рыскали приговорили к 16 годам заключения с конфискацией имущества.

Суд над Рыскалиевым и его сообщниками начался в октябре 2018 года. Подсудимым вменяли создание и руководство преступной группой, присвоение или растрату вверенного чужого имущества, легализацию денег или иного имущества, приобретенного незаконным путем.

По данным следствия, Бергей Рыскалиев в 2006 году создал преступную группу. Были похищены 72 млрд тенге во время строительства объектов газификации, электрификации, водоснабжения, а также при строительстве жилых домов, мостов, очистных сооружений и других объектов в Атырауской области.

Суд проходил заочно. Братья Рыскалиевы покинули Казахстан и находятся в розыске.

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