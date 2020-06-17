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Нефти предсказали рекордный взлет после худшего года в истории

По прогнозам британской нефтегазовой компании BP, средняя цена барреля нефти марки Brent будет равняться 55 долларам в ближайшие десятилетия.

Фото : Reuters17 июня 2020, 08:19

Падение спроса на нефть будет самым большим в этом году за всю историю, следует из прогноза Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Эксперты заявили, что спрос на нефть во втором квартале окажется на 17,8 миллиона баррелей в день ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. МЭА предсказывают, что 2020 станет худшим годом для рынка, поскольку спрос упадет на 8,1 миллионов баррелей в день.

При этом в 2021 году ожидается рекордный взлет, когда глобальный спрос на сырье увеличится на рекордные 5,7 миллиона баррелей в день.

Если последние тенденции в производстве сохранятся, к концу второго полугодия рынок будет более устойчивым, — отметили в МЭА.

Однако эксперты уверены, что спрос на нефть не восстановится полностью по крайней мере до 2022 года.

По прогнозам британской нефтегазовой компании BP, средняя цена барреля нефти марки Brent будет равняться 55 долларам в ближайшие десятилетия.


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