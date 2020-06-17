Шесть складов с деревом сгорели в Кентау
Жертв и пострадавших нет.
Фото : КЧС МВД РК17 июня 2020, 10:17
В городе Кентау Туркестанской области произошел пожар в мебельном цехе, передает zakon.kz.
16 июня в 14:40 часов в п. Космезгил сельского округа Шорнак г. Кентау на частной территории по производству мебели произошло загорание отдельно-стоящего одноэтажного цеха с последующим переходом огня на близ расположенные 5 цехов, складированные лесоматериалы и обрезанные сосновые доски на открытой территории, - сообщили в пресс-службе ЕЧС МВД РК.
Тушение осложнялось сильным ветром и сильной жарой: по информации РГП "Казгидромет" порывы 9-12 м/с, температура воздуха +33 градуса.
В 21:08 часов пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
Выезжали силы и средства ДЧС Туркестанской области, дежурной следственной оперативной группы, местных исполнительных органов в составе 138 человек и 34 единиц техники.
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