Шесть складов с деревом сгорели в Кентау

Жертв и пострадавших нет.

В городе Кентау Туркестанской области произошел пожар в мебельном цехе, передает zakon.kz.

16 июня в 14:40 часов в п. Космезгил сельского округа Шорнак г. Кентау на частной территории по производству мебели произошло загорание отдельно-стоящего одноэтажного цеха с последующим переходом огня на близ расположенные 5 цехов, складированные лесоматериалы и обрезанные сосновые доски на открытой территории, - сообщили в пресс-службе ЕЧС МВД РК.

Тушение осложнялось сильным ветром и сильной жарой: по информации РГП "Казгидромет" порывы 9-12 м/с, температура воздуха +33 градуса.

В 21:08 часов пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Выезжали силы и средства ДЧС Туркестанской области, дежурной следственной оперативной группы, местных исполнительных органов в составе 138 человек и 34 единиц техники.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!