45-градусная жара ожидает казахстанцев в июле

Июль порадует все регионы страны настоящим летним солнцем

В июле на всей территории Казахстана температура воздуха прогнозируется в пределах климатической нормы, сообщает zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромета", количество осадков на большей части Казахстана ожидается около нормы. Меньше среднемноголетних значений количество осадков будет лишь в юго-западной половине (Мангистауская, Кызылординская, Туркестанская области, юг Актюбинской области), в центре (Карагандинская область и о.Балхаш) и в северной половине Алматинской и Жамбылской областей.

В течение июля в каждой декаде ожидаются кратковременные волны холода, в результате вторжения холодных и влажных воздушных масс из районов Атлантики, Скандинавии и Карского моря. По стране прогнозируются дожди, порывистый ветер и понижение температуры воздуха:

в северной половине ночью до +7+12°С, днем до +17+23°С;

в южной половине ночью до +13+18°С, днем до +25+30°С.

Основной фон температуры воздуха в июле в северных регионах Казахстана будет составлять +25+33°С, а в южных +30+35°С. Но в отдельные дни, за счет выноса горячего тропического воздуха из районов Ирана и Средней Азии, ожидаются значительные повышения температуры воздуха в южной половине до +35+45°С, а в северной половине столбики термометров поднимутся до отметки +30+38°С.

По прогнозам синоптиков июль порадует все регионы страны настоящим летним солнцем и жаркими днями.

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