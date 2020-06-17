В Арыси задержан "куратор" суицидальных групп для подростков 

При обыске у него были изъяты ноутбук, сотовые телефоны, три коробки с сим-картами и другие вещественные доказательства.

При мониторинге социальных сетей по выявлению противоправных действий в отношении несовершеннолетних, сотрудниками криминальной полиции и следствия Министерства внутренних дел была получена информация о группе суицидального характера с участием несовершеннолетних казахстанцев, сообщает zakon.kz.

Для установления и задержания лиц, причастных к пропаганде суицида, была создана специальная следственно-оперативная группа из сотрудников Центра по противодействию киберпреступности МВД РК и Департамента полиции Туркестанской области. В ходе дальнейшей работы полицейские отследили организатора в сети интернет, выяснили его данные, место нахождения и задержали подозреваемого, жителя города Арысь.

При обыске у него были изъяты ноутбук, сотовые телефоны, три коробки с сим-картами и другие вещественные доказательства. В телефоне задержанного обнаружены созданные им Telegram-каналы суицидальной направленности. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по покушению на убийство. С санкции суда подозреваемый арестован.

Полицейскими выясняются все обстоятельства дела, устанавливаются возможные причастные к вовлечению подростков в подобные игры со смертью и сами участники канала, – отметил начальник Департамента криминальной полиции МВД Думан Таев.

МВД призывают родителей усилить контроль за виртуальной жизнью своих детей. И просит сообщать в полицию обо всех подобных фактах, по которым незамедлительно будут приняты необходимые меры.

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