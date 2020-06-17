В Казахстане усовершенствуют закон о госгранице

Разработаны нормы, направленные на снижение возможных рисков нарушения госграницы.

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании одобрили в первом чтении поправки в закон о государственной границе, передает корреспондент zakon.kz.

Так, законопроектом предлагаются нормы, направленные на снижение возможных рисков нарушения госграницы.

Предлагается закрепить, что только при условии не осуществления высадки, посадки пассажиров, выгрузки и погрузки грузов и товаров, при пересечении территории республики транзитом железнодорожным транспортом, пограничная таможня и иные контроли не будут проводиться. Также предусматривается, что только при наличии технических средств контроля, которые обеспечивают постоянную автоматическую передачу информации о местоположении, казахстанские суда, осуществляющие промысел, смогут пересекать государственную границу без прохождения ими пограничного, таможенного и иных видов контроля на основании разрешения пограничной службы, - сообщил член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Ержан Кудайберген, отмечая, что сотрудникам правоохранительных и специальных государственных органов, не участвующих в процессе пропуска через границу, будет предоставлено право въезда в пункты пропуска.

Законопроектом предусматривается компетенция Комитета национальной безопасности по утверждению правил применения пограничной службой беспилотных летательных аппаратов. Также устанавливается компетенция местных исполнительных органов по организации работы учета, хранения, оценки и дальнейшему использованию животных, рыб и растений, орудий браконьерского улова, изъятых пограничной службой при пресечении правонарушений в пограничном пространстве.

Кроме того, вносятся поправки, приводящие в соответствие нормы закона "О государственной границе РК" с Уголовным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях.

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