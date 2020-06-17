Дополнительные карантинные меры на национальном уровне просят ввести депутаты

В ряде регионов после снятия ограничений, произошел резкий рост заражений и смертности от коронавируса.

Депутат Мажилиса Меруерт Казбекова попросила правительство рассмотреть возможность введения дополнительных карантинных мер на национальном уровне, передает корреспондент zakon.kz.

Фракция ДПК "Ак жол" просит принять срочные меры по госпитализации всех симптомных зараженных коронавирусом, при необходимости организовав санитарный поезд для тестирования жителей удаленных населенных пунктов и эвакуации больных в свободные клиники, - сказала Казбекова, оглашая депутатский запрос к премьер-министру страны на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

Также, по ее словам, следует обеспечить достаточное количество тестов для населения, в том числе для бесплатного тестирования малообеспеченных групп населения. И требуется рассмотреть возможность введения дополнительных карантинных мер на национальном уровне.

Фракция "Ак жол" высоко оценивает усилия, принятые правительством по противодействию пандемии коронавируса на первом этапе. Их результатом стало значительное замедление пандемии, по сравнению со многими другими странами. В то же время, в ряде регионов после снятия ограничений, произошел резкий рост заражений и смертности от коронавируса, - констатирует парламентарий.

Она сообщила, что к депутатам поступают жалобы с мест об отказах в госпитализации больных, невыполнение лечебных процедур в переполненных провизорных центрах, нехватку средств защиты для самих медработников.

Заверения Минздрава о том, что в среднем по стране мест в клиниках и защитной экипировки хватает вызывают только критику, потому что чиновники ссылаются на статистику, а люди сталкиваются с конкретными ситуациями. Но это наши граждане, которых государство обязано защитить! Больше всего жалоб на нехватку тестов на коронавирус, даже несмотря на их неподъемную в 15 тысяч тенге стоимость, при том, что многие выживают без доходов уже три месяца, - подчеркнула Казбекова.

Даже в Нур-Султане очередь на сдачу теста нужно занимать минимум за два дня, результаты также выдаются не своевременно, аналогичные сообщения об очередях поступают из Алматы, Шымкента, Павлодара, ВКО, Туркестана и так далее.

Безусловно, большую роль в этом всплеске сыграло поведение самих людей, игнорирующих требования безопасности. Поэтому мы поддерживаем усиление карантина в наиболее тревожных регионах. Вместе с тем, эти тенденции показывают, что организация противодействия коронавирусу Минздравом и акиматами находится на недостаточном уровне, несмотря на выделение гигантских средств из бюджета - 125 миллиардов тенге - и накопленный опыт первых месяцев, - заключила депутат.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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