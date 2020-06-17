Запрещены прогулки в парках, площадях, скверах и набережных.

В Туркестанской области продлили карантин, сообщает zakon.kz.

Постановлением главного санитарного врача Туркестанской области гражданам запрещены прогулки в парках, площадях, скверах и набережных. Ограничена работа ЦОНов с с 10:00 до 17:00 с усилением санитарно-дезинфикционного режима. Также ограничена работа продовольственных и непродовольственных рынков в течении 6 дней с 10:00 до 17:00.

СПА-центры, бани, сауны, бассейны, пляжи будут работать с с 10:00 до 20:00 часов.

Будет ограничена работа внутригородского общественного транспорта с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.

Руководителям государственных органов (организаций), национальных компаний и их филиалов, офисов перевести не менее 75%сотрудников на удаленный режим работы, - говорится в постановлении.

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