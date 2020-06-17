ПЦР можно сдать по эпидемиологическим показаниям согласно постановления главного государственного санитарного врача соответствующей территории.

Кто может сдать тестирование методом ПЦР бесплатно рассказали в акимате Алматы, сообщает zakon.kz.

По эпидемиологическим показаниям: лица, госпитализированные в провизорный и инфекционный стационар с COVID-19; больные с ОРВИ и пневмониями; лица из числа близких контактов с больным COVID-19 на 1 и 7 день изоляции; лица из числа потенциальных контактов с больным COVID-19 при установлении факта контакта; больные COVID-19, находящиеся на амбулаторном лечении и под медицинским наблюдением ПМСП согласно клиническому протоколу; бессимптомные вирусоносители COVID-19 на 10 день после установления факта бессимптомного вирусоносительства.

С профилактической целью: граждане, въезжающие в Казахстан, через пункты пропуска Государственной границы на автопереходах и железной дороге из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан; лица, прибывающие из-за рубежа авиарейсами; медицинские работники с повышенным риском заражения COVID-19 (инфекционные стационары, пульмонологические стационаров (отделений), стационарных изоляторов (для бессимптомных), карантинные объекты (для здоровых), приемных покоев стационаров, фильтров амбулаторно- поликлинических организаций, бригад скорой помощи, лабораторные специалисты, осуществляющие ПЦР диагностику, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы) 1 раз в месяц; молодое поколение, прибывшее в воинские части.

С целью эпидемиологического надзора: пациенты при плановой госпитализации в стационар; пациенты при экстренной госпитализации; беременные и новорожденные согласно клинического протокола; пациенты, находящиеся на гемодиализе; лица, поступающие в учреждения УИС (подследственные, обвиняемые, осужденные); лица, вновь поступающие в медико-социальные учреждения, однократно при оформлении; по эпидемиологическим показаниям согласно постановления главного государственного санитарного врача соответствующей территории.

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