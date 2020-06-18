Как в Казахстане хотят решить проблемы переполненных полигонов

Сейчас из 5 млн тонн мусора перерабатывают только 15%.

Сегодня на всеобщее обсуждение была представлена инициатива, решающая проблемы переполненных мусорных полигонов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Переработка мусора активно обсуждалась в 2017 году. Тогда на выставку Экспо многие страны привезли уже внедренные у них технологии. Франция, например, презентовала завод по сжиганию мусора и выработке электроэнергии. Но, к сожалению, дальше обсуждений и заявлений о намерениях дело не пошло. Через год мажилисмены вновь напомнили Правительству, что пора отойти от привычки просто складировать мусор, его нужно перерабатывать.

Отрасль мусоропереработки – это самое, наверное, перспективное сегодня для малого и среднего бизнеса, - заявил депутат мажилиса парламента РК Глеб Щегельский.

Сейчас из 5 млн тонн мусора перерабатывают 15%. И то зачастую в Казахстане переработкой называют сортировку отходов. Чтобы ситуацию переломить в корне, депутаты не стали ждать решений от чиновников и сами подготовили поправки в законы, чтобы можно было открыть завод по выработке электричества путем сжигания мусора. Причем в печи попадут только те отходы, которые невозможно переработать по-другому.

В результате реализации проектов по энергетической утилизации отходов у нас ожидается снижение размещения отходов на полигонах, достижение доли переработки отходов до 30%. Внедрение процессов сжигания отходов даст и экономический эффект. Снижение затрат бюджета на строительство новых полигонов, производство золошлаков, которые можно будет потом в дальнейшем использовать в строительной отрасли, - сказала депутат мажилиса парламента РК Куралай Каракен.

Также в законе прописали, что к участию в тендере на строительство завода допустят только те компании, которые соответствуют международным экологическим нормам. Но в Казахстане уже бывали случаи, когда благие идеи и проекты через некоторое время терпели крах. В Алматы завод по переработке отходов после года работы снесли.

Кому-то надо было. Построили барахолку вместо этого завода. Завод разобрали. Я думаю, что этот завод можно восстановить. Просто опять потребуются новые деньги для реконструкции, - отметил сооснователь двух мусороперерабатывающих заводов в Казахстане Егор Зингер.

Сейчас в Казахстане более 3 тысяч 200 мусорных полигонов. На них скопилось свыше 120 млн тонн отходов. И это еще не считая стихийных свалок, которых в последние годы становится все больше и больше. Запреты на захоронение некоторых видов отходов тоже не соблюдаются. Сжигание мусора и получение из этого электроэнергии, действительно, могло бы избавить страну от переполненных полигонов. Главное, чтобы реализация полезной инициативы не подкачала.

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