Опубликована информация о заражении казахстанцев COVID-19 за 17 июня
Прирост составил 2,2%.
В Казахстане за 17 июня зафиксировали 335 случаев заражения коронавирусом, передает zakon.kz.
Темп прироста составил - 2,2%.
Заболевших зафиксировали в следующих регионах:
Восточно-Казахстанская область - 21 (7,6 %),
Северо-Казахстанская область - 9 (7,2%),
Акмолинская область - 15 (6,6%),
Туркестанская область - 20 (4,3%).
Павлодарская область - 13 (3,1 %),
Жамбылская область - 15 (2,9%),
Западно-Казахстанская область - 29 (2,9%),
Актюбинская область - 15 (2,7%),
Костанайская область - 6 (2,5 %),
Карагандинская область - 37 (2,3%),
Алматинская область - 11 (2,1%),
город Нур-Султан - 59 (2,0 %),
Атырауская область - 21 (1,6 %),
Кызылординская область - 8 (1,6%),
город Шымкент - 18 (1,5%),
город Алматы - 35 (1,1%),
Мангыстауская область - 3 (0,7%),
Всего в стране подтверждено 15 877 случаев, из них:
в городе Алматы - 3217,
в городе Нур-Султан - 3010,
в Карагандинской области - 1661,
в Атырауской области - 1362,
️ в городе Шымкент - 1185,
в Западно-Казахстанской области - 1041,
в Актюбинской области - 561,
в Алматинской области - 545,
в Жамбылской области - 524,
в Кызылординско области - 522,
в Туркестанской области - 487,
в Павлодарской области - 437,
в Мангыстауской области -404,
в Восточно-Казахстанской области - 298,
в Костанайской области - 247,
в Акмолинской области - 242,
в Северо-Казахстанской области - 134.
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