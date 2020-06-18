Опубликована информация о заражении казахстанцев COVID-19 за 17 июня

Прирост составил 2,2%.

В Казахстане за 17 июня зафиксировали 335 случаев заражения коронавирусом, передает zakon.kz.

Темп прироста составил - 2,2%.

Заболевших зафиксировали в следующих регионах:

Восточно-Казахстанская область - 21 (7,6 %),

Северо-Казахстанская область - 9 (7,2%),

Акмолинская область - 15 (6,6%),

Туркестанская область - 20 (4,3%).

Павлодарская область - 13 (3,1 %),

Жамбылская область - 15 (2,9%),

Западно-Казахстанская область - 29 (2,9%),

Актюбинская область - 15 (2,7%),



Костанайская область - 6 (2,5 %),

Карагандинская область - 37 (2,3%),

Алматинская область - 11 (2,1%),

город Нур-Султан - 59 (2,0 %),

Атырауская область - 21 (1,6 %),

Кызылординская область - 8 (1,6%),

город Шымкент - 18 (1,5%),



город Алматы - 35 (1,1%),

Мангыстауская область - 3 (0,7%),

Всего в стране подтверждено 15 877 случаев, из них:

в городе Алматы - 3217,

в городе Нур-Султан - 3010,

в Карагандинской области - 1661,

в Атырауской области - 1362,

️ в городе Шымкент - 1185,

в Западно-Казахстанской области - 1041,

в Актюбинской области - 561,

в Алматинской области - 545,

в Жамбылской области - 524,

в Кызылординско области - 522,

в Туркестанской области - 487,

в Павлодарской области - 437,

в Мангыстауской области -404,

в Восточно-Казахстанской области - 298,

в Костанайской области - 247,

в Акмолинской области - 242,

в Северо-Казахстанской области - 134.

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