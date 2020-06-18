Ученые озвучили главные симптомы COVID-19 у детей

В отличие от взрослых пациентов, на начальной стадии заболевания, вызванного коронавирусом, у детей наблюдалась лихорадка, рвота и диарея.

У детей главными симптомами коронавируса являются лихорадка, диарея и рвота, передает zakon.kz со ссылкой на PLoS Medicine.

Отмечается, что проблемы с легкими у детей появляются позже.



Собранные данные свидетельствуют, что у 76% из заболевших детей проявлялась лихорадка, тогда как среди взрослых – 44%.



Еще 62% детей имели сильный кашель, по 12% – диарею и рвоту.

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