Ученые озвучили главные симптомы COVID-19 у детей
В отличие от взрослых пациентов, на начальной стадии заболевания, вызванного коронавирусом, у детей наблюдалась лихорадка, рвота и диарея.
Фото : Pixabay18 июня 2020, 08:32
У детей главными симптомами коронавируса являются лихорадка, диарея и рвота, передает zakon.kz со ссылкой на PLoS Medicine.
Отмечается, что проблемы с легкими у детей появляются позже.
Собранные данные свидетельствуют, что у 76% из заболевших детей проявлялась лихорадка, тогда как среди взрослых – 44%.
Еще 62% детей имели сильный кашель, по 12% – диарею и рвоту.
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