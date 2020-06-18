Очереди и ажиотаж: алматинцы массово сдают анализы на коронавирус

Количество желающих пройти обследование с начала весны увеличилось в 28 раз.

К лабораториям выстраиваются огромные очереди. Алматинцы жалуются, что приходится ждать по несколько часов, сообщает zakon.kz.

По информации телеканала КТК на опасный вирус проверяются в основном парикмахеры, официанты, повара и продавцы. Значительная часть – сотрудники производств. Как выяснилось, на некоторые предприятия без результатов анализа не пускают.

Утро для многих жителей города начинается в очереди для прохождения теста на коронавирус. Большая часть – мужчины и женщины средних лет. Некоторые отправляются сдавать ПЦР из-за того, что работают в сфере обслуживания.

Длинную вереницу из автомобилей в самом центре Алматы можно видеть каждый день. Километровые заторы создают желающие пройти ПЦР-тест. Ради комфорта многие прямо в своих машинах часами ждут возможности сдать анализ.

Сама процедура максимально упрощена и занимает всего несколько минут. Никаких душных помещений и заполнения документов при входе. Записаться на прохождение теста можно на специальном сайте. А мазок из зева берут прямо на улице. Некоторые сдают анализ для собственного спокойствия, но больше тех, кого обязывают работодатели.

Пешая очередь продвигается значительно быстрее. Эдуард Чекин потратил на ожидание всего полчаса. Мужчина работает на цементном заводе. Прохождение теста на коронавирус – обязательное условие для того, чтобы попасть на производство. Расходы компания берет на себя. Цена одного теста – 15,5 тысяч тенге. Результаты приходят на следующий день.

Ежедневно анализ сдают как минимум две тысячи человек. Еще в начале весны желающих было в 28 раз меньше. Если было 70 человек в день человек, то сейчас в день 2 000. Потому что все устраиваются на работу. Открыли сейчас вылеты-перелеты. Еще требуют с места работы, виза, многие требуют с места работы. Поэтому все люди тестируются, а потом опять-таки у кого-то выявляется. Потом все компании проверяются, потому что контактные в основном, - рассказало руководство мобильного центра тестирования на коронавирус.

Напомним, в Алматы возросло количество желающих провериться на коронавирус. Уже проведено больше 160 тысяч ПЦР-тестов. На инфекцию в Алматы проверяют в шести лабораториях. В сутки есть возможность обследовать до пяти с половиной тысяч человек. Пока тестов в городе достаточно. Но запасы, вероятно, придется пополнять.

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