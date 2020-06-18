Данные о состоянии воздуха начали выводить на LED экраны в Алматы

Сагинтаев запустил проект экологического информирования алматинцев.

В Алматы стартовал проект по информированию горожан о качестве воздуха в различных частях мегаполиса, передает zakon.kz.

В своем аккаунте в Twitter аким Алматы Бакытжан Сагинтаев написал о запуске экологического проекта, призванного повысить уровень информированности горожан о состоянии окружающей среды, в частности, воздуха.

Данные мониторинга состояния воздуха начали выводить на LED-экраны. Информация выводится с датчиков, расположенных в разных частях города, ведет Казгидромет. Этот проект позволит повысить уровень информированности алматинцев о качестве городской среды, — написал Сагинтаев.

Атмосфералық ауаның сапасын LED экранда көрсетеміз. Қаланың әр бөлігінде орналасқан датчиктердегі ақпаратты Қазгидромет жаңартып, өңдейді. Бұл жоба алматылықтардың қаланың экологиялық ахуалын біліп отыруына мүмкіндік береді. pic.twitter.com/GoKyShZnxk — Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) June 18, 2020

Информация будет поступать с 26 датчиков на ближайшие LED-экраны. Данные будут обновляться трижды в день. Дополнительно будет подключено еще 10 мониторинговых станций.

Данные содержат шесть основных показателей состояния воздуха: взвешенные пылевые частицы PM 2,5, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол.

Данный проект реализован в соответствии с поручением акима Алматы и является частью комплекса мер по улучшению экологической обстановки в городе.

Напомним также, что право граждан на доступ к экологической информации закреплено в Экологическом кодексе Республики Казахстан.

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