Мужчина намеренно пускал газы на полицейских. Его оштрафовали

Инцидент произошел 5 июня.

В Вене мужчину оштрафовали на 500 евро (227 тысяч тенге) за то, что он "намеренно пускал газы в сторону полицейских". Об этом пишет ВВС, передает zakon.kz.

В городской полиции отметили, что никто не будет оштрафован при случайном маленьком происшествии. Однако, по информации стражей порядка, мужчина вел себя провокационно.

Он поднялся со скамейки в парке, посмотрел на офицеров и "намеренно выпустил сильный ветер" в непосредственной близости от офицеров.

Как сообщается, инцидент произошел 5 июня.

Штраф был выписан за нарушение общественного порядка. Фотографию и объяснение полиция опубликовала в Twitter.

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