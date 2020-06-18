Плановую госпитализацию приостановили в Карагандинской области

Приостанавливается плановая госпитализация, скрининговые, медицинские осмотры, флюорографическое исследование.

В медорганизациях Карагандинской области в связи с карантином введен ряд ограничений в медорганизациях, передает zakon.kz.

Как сообщили в РСК региона, из-за усиления карантина во всех лечебных организациях Караганды, городов-спутников и районных центрах устанавливается ряд мер и временных ограничений.

Приостанавливается плановая госпитализация, скрининговые, медицинские осмотры, флюорографическое исследование. В связи с этим населению рекомендуют обращаться в службы поддержки пациентов лечебных учреждений области.⠀

Учитывая, что число инфицированных COVID-19 в Карагандинской области, как и по всей стране, растет после снятия строгого карантина, то мы вынужденно, временно, идем на определенные меры в отношении медицинских организаций, - сообщил руководитель управления здравоохранения Карагандиснкой области Ержан Нурлыбаев.

Исключение составят случаи реабилитации: инфаркты, инсульты, другие травмы не отменить ничем, реабилитация нужна, иначе исход лечения не будет благоприятным.

То есть, реабилитационные центры продолжат свою работу – как взрослые, так и детские, а также детские оздоровительные организации. Все эти меры предпринимаются, чтобы не загружать стационары и поликлиники в период эпидемии, - отметил Нурлыбаев.

В поликлиниках также вводятся ограничения, связанные с ежегодной диспанцеризацией пациентов и со скринингом. Подробнее об этом жители региона могут узнать в поликлиниках.⠀

Лекарства для пожилых поликлиники будут доставлять на дом. Если лекарства захотят забрать их родственники, необходимо предварительно созвониться с поликлиникой, выдача будет производиться в чистой зоне.⠀

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